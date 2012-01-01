news.oskemen.ru

В Усть-Каменогорске разгорается скандал вокруг подарка акимата местным медикам. В квартиры для врачей заселяются чиновники от здравоохранения. Перераспределенияне будет. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ерлан Масалимов.