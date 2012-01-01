news.oskemen.ru

Энергетики АО «ВК РЭК» выясняют причину аварии на трансформаторной подстанции в Усть-Каменогорске, в результате которой вышла из строя бытовая техника жильцов четырех многоэтажных домов по улице Дзержинского, сообщает пресс-служба энергокомпании.
В Усть-Каменогорске разгорается скандал вокруг подарка акимата местным медикам. В квартиры для врачей заселяются чиновники от здравоохранения. Перераспределения квартир для врачей в Усть-Каменогорске не будет. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ерлан Масалимов.
2220 абонентов города Риддер Восточно-Казахстанской области почти сутки отключены от холодного водоснабжения, прерванного в минувшее воскресенье из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом, сообщает МЧС Казахстана.