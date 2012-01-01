news.oskemen.ru

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Новости Восточного Казахстана.
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Солнечные фонари в Усть-Каменогорске установила фирма Техцентр

Солнечные фонари в Усть-Каменогорске установила фирма Техцентр
Солнечные фонари в Усть-Каменогорске В Усть-Каменогорске установлены первые возле горакимата, питающиеся от энергии солнца. Стоимость проекта оценивается в 800 тыс. тенге.
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БИПЭК АВТО увеличил продажи в 3,2 раза в первом полугодии

БИПЭК АВТО увеличил продажи в 3,2 раза в первом полугодии
Холдинг "БИПЭК АВТО" в I полугодии увеличил продажи в 3,2 раза, сообщает пресс-служба холдинга.
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В ВКО Усть-Каменогорске сгорела бытовая техника у 600 человек

В ВКО Усть-Каменогорске сгорела бытовая техника у 600 человек
Энергетики АО «ВК РЭК» выясняют причину аварии на трансформаторной подстанции в Усть-Каменогорске, в результате которой вышла из строя бытовая техника жильцов четырех многоэтажных домов по улице Дзержинского, сообщает пресс-служба энергокомпании.
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В Усть-Каменогорске квартиры врачей отдадут чиновникам

В Усть-Каменогорске квартиры врачей отдадут чиновникам
В Усть-Каменогорске разгорается скандал вокруг подарка акимата местным медикам. В квартиры для врачей заселяются чиновники от здравоохранения. Перераспределения квартир для врачей в Усть-Каменогорске не будет. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Ерлан Масалимов.
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В Усть-Каменогорске медиа-форум открылся в технопарке Алтай

В Усть-Каменогорске медиа-форум открылся в технопарке Алтай
«Профессия без возраста» - так называется видеофильм, который сегодня стал прологом открытия регионального медиа-форума, который в эти часы проходит в технопарке Алтай.
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В Усть-Каменогорске убийца закопал девушку в огороде

В Усть-Каменогорске убийца закопал девушку в огороде
Арестован 31-летний житель Восточно-Казахстанской области, подозреваемый в убийстве знакомой, тело которой он спрятал в выгребной яме своего огорода.
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В ВКО на УМЗ авария: произошел разлив медно-бериллиевого сплава

В ВКО на УМЗ авария: произошел разлив медно-бериллиевого сплава
В ВКО на УМЗ (Ульбинском металлургическом заводе) произошел разлив медно-бериллиевого сплава. Департамент по чрезвычайным ситуациям ДЧС ВКО просит население не паниковать.
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В ВКО Шыгысэнерготрейду ограничения в подаче электроэнергии перенесены

В ВКО Шыгысэнерготрейду ограничения в подаче электроэнергии перенесены
Ограничения в подаче электроэнергии «Шыгысэнерготрейду» компанией «КЕГОК», намеченные из-за долгов на сегодня, перенесены на 28 июня. Об этом сообщили в компании «Шыгысэнерготрейд».
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В ВКО Риддере нет холодной воды из-за порыва водопровода

В ВКО Риддере нет холодной воды из-за порыва водопровода
2220 абонентов города Риддер Восточно-Казахстанской области почти сутки отключены от холодного водоснабжения, прерванного в минувшее воскресенье из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом, сообщает МЧС Казахстана.
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В ВКО Семее асфальтоукладчик сбил рабочего насмерть

В ВКО Семее асфальтоукладчик сбил рабочего насмерть
В ВКО Семее асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего, передает управление по чрезвычайным ситуациям города.
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Новости

Происшествия ВКО

» В ВКО Усть-Каменогорске сгорела бытовая техника у 600 человек
» В Усть-Каменогорске квартиры врачей отдадут чиновникам
» В Усть-Каменогорске убийца закопал девушку в огороде
» В ВКО на УМЗ авария: произошел разлив медно-бериллиевого сплава
» В ВКО Риддере нет холодной воды из-за порыва водопровода
» В ВКО Семее асфальтоукладчик сбил рабочего насмерть
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